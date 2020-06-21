ريم مصطفى: "شديد الخطورة قريبا".. ومتابعون: "يعني أخطر من غسان مطر؟"

شوقت الفنانة ريم مصطفى، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمسلسلها الجديد شديد الخطورة، من خلال نشر صورة لها، مصحوبة بتعليق "قريبًا على watch it".

مسلسل شديد الخطورة، بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، هادي الجيار، وحسني شتا، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام علي.

مسلسل شديد الخطورة، من نوعية الدراما التشويقية والأكشن، ويتكون من أكثر من جزء، كل جزء من 7 حلقات.

وتفاعل معها المتابعون، ومازحها أحدهم: "يعني إنتي أخطر من غسان مطر؟"، ووصفها البعض بـ"البرنسيسة"، و"مسلسل ناجح".

وفي تصريحات صحفية سابقة، قالت الفنانة ريم مصطفى، إنها قررت خوض تجربة شديد الخطورة، تحدياً لنفسها، خاصة كأول ممثلة تقدم أكشن حقيقي، مضيفة أنها قدمت كافة المشاهد بدون الاستعانة بدوبلير، رغم وجود مشاهد خطرة بالفعل ـ على حسب وصفها ـ مشددة على أن التجربة رغم صعوبتها، إلا أنها كانت ممتعة بالنسبة لها وتعتبرها اختبارا كبيرا لها خلال لون جديد تقدمه للمرة الأولى.

وأشارت إلى أنها خضعت لتمرينات قتالية، مضيفة أن الوقت كان ضيق قبل انطلاق التصوير، ولم يكن هناك إمكانية لتأجيل مشاهد الأكشن الخاصة بها، مشددة على أنها رغم صعوبة هذه التمارين إلا أنها استمتعت بها وقررت الاستمرار فيها بعد ذلك.