العوضي ينشر بوستر مسلسله الجديد مع الفنانة ريم مصطفى

نشر الفنان أحمد العوضي عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، بوستر يجمعه مع الفنانة ريم مصطفى لمسلسله الجديد الذي يلعب فيه دور البطولة المطلقة في الدراما التليفزيونية والذي سيتم عرضه خلال منصة "watch it" خلال الفترة المقبلة.

واكتفى العوضي بالتعليق بكلمة "حالياً".

ويشارك في بطولة المسلسل كل من ريم مصطفى، هادي الجيار، رياض الخولي، محمود حجازي، ناهد رشدي وكوكبة من النجوم، وجاء المسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.

ويجسد "العوضي" خلال أحداث المسلسل شخصية مدير شركة أوراق مالية يُدعى "مالك"، ومتزوج من "نور"، التي تؤدي دورها الفنانة ريم مصطفى، والتي تعمل داخل شركة منافسة له بحسب الأحداث، ما يخلق بينهما عددا من المواقف التنافسية، وتتوالى الأحداث في إطار من الأكشن والإثارة.