"سلامة الغذاء" تتعاون مع "الدواء" لتحديد ضوابط المكملات الغذائية

وقع الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء، والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اليوم، بروتوكول تعاون بين الهيئتين بهدف التنسيق وتحديد ضوابط وآليات التعامل في مجال المكملات الغذائية، التي تنتج على خطوط الإنتاج في مصانع الأدوية المرخصة من هيئة الدواء.

وصرح رئيس هيئة الدواء بأنّ البروتكول يأتي في إطار دعم جهود الاستثمار وضمان استمرار توفير احتياجات الدولة من المكملات الغذائية، وفتح آفاق جديدة للتصدير من خلال تعاون الهيئة مع مؤسسات الدولة والجهات المختصة لتحديد اختصاصات وعلاقات العمل، بما يضمن التنسيق الكامل بينهم وتحقيق أقصى درجات سلامة وجودة المنتجات والمكملات الغذائية حفاظا على صحة وسلامة المواطن المصري.

وأضاف أنّ بروتوكول التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، يهدف لتنظيم العلاقة بين الهيئتين فيما يتعلق بتيسير وتنظيم آليات وإجراءات العمل فيما بينهما بخصوص المكملات الغذائية التي تنتج على خطوط الإنتاج في مصانع الأدوية المرخصة من هيئة الدواء، مع وضع الضوابط والمتطلبات الواجب على مصانع الأدوية الالتزام بها في حال تصنيع المكملات الغذائية على خطوط إنتاج الأدوية، بما يضمن تطبيق اشتراطات التصنيع الجيد والرقابة على المكملات الغذائية بالمؤسسات الصيدلية.

من جانبه، أكد الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، استمرار الهيئة في العمل نحو تطوير منظومة سلامة الغذاء، شاملة الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية بما يهدف لتوفير الغذاء الآمن للمواطن المصري عبر سياسات ومعايير جودة متناسقة مع المعاير الدولية ورقابه فعالة ومتكاملة.

وقال إنّ توقيع بروتوكول التعاون مع هيئة الدواء يأتي في إطار التعاون مع المنظمات والجهات المعنية بصحة المواطنين، إذ اتفق الجانبان على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمكملات الغذائية المسجلة لديهما من خلال لجنة تنسيقية لتنسيق آليات العمل بما يفعل قصر تسجيل المكملات الغذائية في الهيئة القومية لسلامه الغذاء، واحترام فترة سريان التسجيلات السابقة التي تمت في هيئة الدواء حتة نهاية فتره تسجيلها، ويضمن عدم تشابه الأسماء بين المكملات الغذائية المصنعة بمصانع الأدوية وبين المستحضرات الصيدلية وتسهيل إجراءات انتاج المكملات الغذائية ذات الشكل الصيدلي مع توفير الدعم الفني في إجراءات التحليل والرقابة عليها.