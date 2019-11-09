متخصصون يحذرون: المكملات الغذائية تسبب سرطان وعجز جنسي ووفاة

وجه كثيرون أصابع الاتهام إلى المكملات الغذائية، على خلفية وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، فقال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريحات صحفية إن جميع أصدقاء هيثم المقربين منه، أكدوا أنه كان يتناول المكملات الغذائية مؤخرًا.

وتوالت تحذيرات الخبراء والمتخصصين من المكملات الغذائية نرصدها لكم كما يلي:

استشاري تغذية: قاتلة وتسبب السرطان والعجز الجنسي

اعتبرت الدكتورة رحاب عبدالمجيد، استشاري التغذية العلاجية، أن اللجوء إلى المكملات الغذائية في صالات "الجيم" مشكلة كبيرة تواجه الشباب، مطالبة إياهم بالاتعاظ من وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي.

وأوضحت عبدالمجيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أن بعض مدربي "الجيم" يتعاملون مع موضوع المكملات كـ"بيزنس"، وأن البعض يبيع للشباب أدوية وحقن هرمونات وغيرها من أدوية منشطة لعضلة القلب لزيادة مدة التدريب وزيادة الأحمال، وعمل "فورمة" بشكل أفضل.

وأشارت إلى أنهم يوهمون الشباب الذين يترددون على الجيم بأن هذه الأدوية والمكملات جيدة، مشددة أن تأثير هذه الأدوية قاتل ومنها أدوية "تلخبط" كهربة القلب وتزيد من سرعات ضربات القلب بطريقة قاتلة.

وحذرت من تناول بعض كبار السن هذه المكملات باعتبار أنها ستعيد الشباب مرة أخرى، كما حذرت من تناول الهرمونات و"الاسترويد"، الذي يؤثر على القدرة الجنسية للرجال.

ونصحت استشاري التغذية العلاجية من يشعر بالآلام، أن يتوجه للمستشفى للحصول على التشخيص والعلاج المناسب، وعدم الذهاب للصيدلية، متوقعة أن يكون هيثم أحمد زكي أصيب بذبحة صدرية ولم يستطيع تمييزها، ولم يستطع الصيدلي اكتشافها.

"مكافحة المنشطات": المكملات الغذائية الموجودة بمصر غير مرخصة وتسبب السرطان والعجز الجنسي

حذر الدكتور أسامة غنيم، الرئيس التنفيذي للمؤسسة المصرية لمكافحة المنشطات، من تناول المكملات الغذائية، نظرًا للمشكلات التي تسببها للقلب والكبد والكلى.

وأضاف غنيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن هذه المكملات يتم تلويثها بهرمون التيستيرون، مشيرًا إلى أن هناك نوعا خطيرا من المكملات يتم صناعته في مصانع "بير السلم" ويوضع في عبوات للمكملات العالمية، يكون محتواه من "بودرة السيراميك" وغيرها، لافتًا إلى أن هذا النوع يسبب السرطان ومن الممكن أن يتسبب في الوفاة.

وتابع: "للأسف الشديد كل المكملات الغذائية الموجودة في الصيدليات أو المحلات الكبيرة كلها غير مرخصة، وغير حاصلة على موافقة وزارة الصحة"، لافتًا أنها تدخل لمصر عن طريق التهريب.

وأشار إلى أن وجود هرمون الذكورة في المكملات يؤدي إلى الضعف الجنسي والعجز الجنسي والإصابة بأمراض السرطان، لافتًا أن المؤسسة المصرية لمكافحة المنشطات ناشدت الدولة بوقف تداول المنشطات الغذائية في مصر، نظرًا للأضرار التي تسببها.

دراسة عالمية: تسبب الاصابة بالأمراض ب3 مرات أكثر من الأشخاص العاديين

وفقًا لدراسة طبية أجريت بجامعة هارفارد، فإن الأشخاص الذين يتناولون المكملات الغذائية أكثر عرضه للإصابة بالأمراض بـ3 مرات أكثر من الأشخاص العاديين.

ووفقًا للباحث الرئيسي في الدراسة "فلو أور"، إن مشاكل المكملات الغذائية لا تعد ولا تحصى، خاصة تلك التي تؤخذ بهدف بناء وتكبير العضلات، بدعوى أنها تعزز من الأداء الرياضي، والوظائف الحيوية، والطاقة، وهذا غير صحيح، كما ذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

يقول الدكتور أحمد رمزي، استشاري الأمراض المعدية والأمراض المتوطنة بجامعة عين شمس، هناك عدة أشكال للمكملات الغذائية مثل كبسولات أو مساحيق أو سوائل أو أقراص، والأنواع الأكثر شيوعًا هي الأحماض الأمنية والبروتين والكرياتين، موضحًا أن المشكلة أنها تباع في الصالات الرياضية وغالبا تؤخذ بدون إشراف طبي أو متخصصين.

وأضاف أن كثيرا من تلك المنتجات تحتوي على هرمونات من مجموعة السترويد، التي تعمل على تسريع نمو العضلات بشكل غير طبيعي، ما يؤدي إلى اضطراب ضغط الدم والقلب، والإفراط في تناول تلك المواد بهدف الحصول على نتيجة أسرع يمكن أن يسبب مشاكل بالكبد والكلي بسبب زيادة مستوى الأمونيا في الدم.

كانت سبب مرض هيثم أحمد زكي قبل وفاته.. مخاطر تناول المكملات الغذائية