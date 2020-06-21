وزيرة التضامن تكرّم محمد سامي عن "البرنس".. يدعم مكافحة الإدمان

كرمت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي - رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي - المخرج محمد سامي، اليوم الأحد، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات في دراما رمضان 2020 بالتزامن مع احتفال الصندوق بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، والذي يحتفي به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام.

جاء تكريم محمد سامي عن إسهاماته في إظهار سلبيات الإدمان في مسلسله الأخير "البرنس"، الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، بدون الإشارة إلى المشاهد التعليمية للإدمان، خاصة وأن سامي يعد داعمًا قويًا للوزارة، ويعمل على إظهار السلبيات فى أعماله الفنية، حيث أثنت الوزيرة نيفين القباج ونائب الوزير عمرو عثمان على "سامي" لدعمه الدائم لهذه القضية.

وتعتبر وزارة التضامن المخرج محمد سامي، من الداعمين المهمين لصندوق مكافحة المخدرات وبعض قضايا الوزارة الهامة، وهو ما ظهر في مسلسله "البرنس" من خلال شخصية "عادل" التي جسدها أحمد داش.

كُرم محمد سامي اليوم، فى حضور الوزيرة نيفين القباج والنجمة يسرا، بالاضافة إلى حسام صالح المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، أحلام الجريتلي، محمد جمعة، أيمن عزب، علاء زينهم وآية سليم، ومن إنتاج شركة سينرجي.