والدة المخرج محمد سامي: لما كنت أعيط وأنا بشوف البرنس كان بيطبطب عليا

قالت الكتورة صبورة السيد، والدة المخرج محمد سامي، إن ابنها دائما ما يربت على كتفها أثناء بكائها وهي تشاهد مسلسل البرنس: "لما بيلاقيني أعيط بيقولي معلش ويطبطب عليا".

وأضافت "السيد"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج ببرنامج "كل يوم"، والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أكثر المشاهد تأثيرا لها في المسلسل هو أن ينسى الأشخاص أعمارهم وأعراضهم: "لما يمسك عم عرضه ويرميه في الشارع.. قسوة وجحود وغل ولا إنسانية"، موضحه أنها سعيدة بنجاح ابنها للعام الثاني على التوالي، وذلك لأنه يقوم دائما بمجهودات جبارة في كتابة وتأليف وإخراج أعماله: "ربنا كلل تعبه بالنجاح الفائق اللي ربنا أكرمنا بيه".