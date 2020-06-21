إرهابي مطلوب يسلم نفسه للجيش الجزائري جنوبي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، أن إرهابيا مطلوبا سلم نفسه لقوات الجيش بولاية أدرار جنوب البلاد، وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش ، سلم إرهابي نفسه، أمس السبت، للسلطات العسكرية بولاية أدرار بالناحية العسكرية الثالثة".

وأشارت الدفاع الجزائرية، إلى أن الإرهابي اسمه "ديشلي بكاي" وكنيته "مسَلَّم"، والتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، موضحة أنه بحوزته بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف و4 خزن للذخيرة.

وأوضحت الوزارة الجزائرية، أن حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني "تابع للجيش" أحبطوا محاولات هجرة غير شرعية لمئة شخص بكل من وهران وعين تموشنت وتلمسان شمال غربي البلاد.