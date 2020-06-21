سويسرا: 35 إصابة جديدة بكورونا واستخدام تطبيق لتتبع مسار المخالطين

أعلنت سويسرا، اليوم، تسجيل 35 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 312929 إصابة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت وزارة الشؤون الصحية، في بيان، إن عدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس استقر عند 1680 وفاة، مشيرة إلى إجراء أكثر من 507 آلاف اختبار تشخيصي على من بدت عليهم أعراض الإصابة، وأن نسبة المصابين بينهم بلغت 7%.

وأشارت الوزارة، إلى تفعيل تطبيق لمراقبة انتشار بؤر الفيروس داخل البلاد اعتبارا من 25 يونيو الحالي، عبر أجهزة الهواتف المحمولة، مؤكدة أن تطبيق "يويس كوفيد" سيمكن السلطات من تتبع مسار المصابين والمخالطين والأماكن التي ترددوا عليها قبل اكتشاف الإصابة.