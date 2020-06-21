توقع زعامة تركيا اقتصاديات العالم.. عاصفة سخرية تستهزئ بأردوغان

انهالت التغريدات الساخرة من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي قال فيها "نحن على وشك أن تكون تركيا ضمن أقوى 10 اقتصادات على مستوى العالم بحلول عام 2023"، ومن بين الذين علقوا، الاقتصادي الشهير مراد مراد أوغلو، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

ووفقًا لما نشرته جريدة "جون بويو"، فقد صرح أردوغان أمس السبت، في حفل افتتاح سد كارس، بأن تركيا بحلول عام 2023 ستكون ضمن أقوى 10 دول اقتصادية على مستوى العالم، وعلى أثر هذا التصريح انهالت الكثير من التغريدات الساخرة.

وأثارت تصريحات أردوغان غضب الاقتصادي الشهير مراد مراد أوغلو، فغرد على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلاً: "قال أردوغان إن تركيا ستكون ضمن أقوى 10 دول اقتصادية بحلول عام 2023. نحن نحتاج إلى معجزة حتى تصبح بالفعل ضمن أقوى 10 دول اقتصاديًّا، فليحاسبني الجميع على كلامي، ولا أكون رجلا إن جعلت أحًدا يدفع قرشًا واحدًا".