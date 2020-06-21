"شكري": نشر تركيا للميليشيات في ليبيا تهديد للأمن القومي المصري

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن حديث الرئيس السيسي، أمس، كان حديثا شاملا وواضحا، سواء كان يخاطب الشعب المصري أو الأشقاء في ليبيا والعالم العربي، لافتا إلى أن مصر تسعى ومنذ بداية الأزمة الليبية للتوصل لحل سياسي، والتأكيد على أن الحلول العسكرية لن تؤتي بنتيجة، وعملت مصر من خلال دول الجوار على تدعيم المسارات السياسية.

وأضاف "شكري" خلال اتصال هاتفي بفضائية "sky news عربية"، أن الأمر يتفاقم في ليبيا، والتدخلات الخارجية تزداد، وهناك أطماع في المقدرات الليبية، وأيضا هناك تهديد مباشر للأمن القومي المصري والعربي، لافتا إلى أن حديث الرئيس السيسي، كان واضحا، وهو أن مصر تدعم الحل السياسي وتتطلع لأن تتفاعل كافة الأطراف السياسية الليبية بشكل إيجابي مع إعلان القاهرة ومسار برلين، والانخراط في حوار "5+5"، والحوار الاقتصادي والسياسي.

وأكد وزير الخارجية، أن مصر تسعى لتجاوز الأزمة الليبية دون اتساع رقعة التدخلات الخارجية من تركيا التي تجلب الإرهابيين من سوريا، وتحاول تفرض وصايتها وولايتها عليها، ومن ثم تصبح نقطة انطلاق لتهديد الأمن القومي العربي والأفريقي.