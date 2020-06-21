الجامعات تنهي إجراءات الاستعداد لامتحانات نهاية العام

أكد عدد من رؤساء الجامعات، اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، أثناء الامتحانات لطلاب السنوات النهائية، مرحلتي البكالوريوس والليسانس، مشيرين إلى أن صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، أولوية تسعى الدولة لتفعيلها، موضحين أنه سيتم تخصيص عدد من مبانى المدن الجامعية غير المستخدمة في العزل، لإقامة الطلاب المغتربين، أثناء فترة الامتحانات، مع تطبيق جميع الإجراءات التي تحقق سلامتهم، ومنها تخصيص غرفة منفردة لكل طالب.

وقال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إن وزير التعليم العالي منح رؤساء الجامعات المرونة في تحديد موعد إجراء الامتحانات وفقاً لظروف كل جامعة.

وتابع: "سيتم تأمين الطلاب أثناء الانتقال من محال إقامتهم للجامعات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وإرسال جميع الإرشادات الواجب تطبيقها منذ خروج الطالب من محل إقامته، عبر الإيميل، والتي منها توفير كافة الأدوات المكتبية اللازمة للامتحانات، وتطبيق الإجراءات عند وصول الطالب للجامعة ودخوله عبر البوابات الرئيسية، وفي حالة الاشتباه في ارتفاع درجة حرارته، سيتم إرساله إلى المستشفى الجامعي للكشف عليه، والتأكد من سلامته، وقد يتم إلغاء امتحانه وترحيله مع احتساب الدرجة كاملة".

وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، انتهاء الاستعدادات داخل كليات الجامعة لبدء موسم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية، لافتة إلى أنه تم تخصيص ثلاث بوابات لدخول الطلاب كل بوابه مجهزه بـ2 كابينه للتعقيم، مشددة على ضرورة عدم التزاحم عند البوابات وتحديد ملصقات بالأرض عند بوابات الدخول تحدد المسافة بين كل طالب لتحقيق التباعد الاجتماعي.

وأوضحت، أنه تم تخصيص البوابة الرئيسية لدخول طلاب كلية الحاسبات والمعلومات وبوابة عثمان لدخول طلاب كليات الزراعة والعلوم والتجارة والهندسة والطب البيطري أما بوابة تمريض فتم تخصيصها لطلاب كلية التمريض والصيدلة وطب الأسنان والتربية والآداب والسياحة والألسن.