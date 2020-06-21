السودان يتمسك بتوقيع اتفاق ثلاثي قبل ملء سد النهضة

دعا السودان، اليوم، لتجنّب التصعيد في ملف سد النهضة الأثيوبي، عقب إحالة مصر، الملف إلى مجلس الأمن الدولي.

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، لعدد محدود من الصحفيين: "لا نريد الذهاب إلى التصعيد، والتفاوض هو الحل الوحيد"، وفقا لما نشره موقع "فرانس 24".

وشدد "عباس" على ضرورة توقيع اتفاق بين الدول الثلاث (مصر وأثيوبيا والسودان)، قبل بدء أديس أبابا، ملء بحيرة السد مطلع يوليو المقبل، بناء على ما جرى الإعلان عنه.

وقال إن "توقيع اتفاق يعد شرطا أساسيا بالنسبة لنا للبدء في ملء السد. من حق السودان أن يطالب باتفاق قبل الملء".

وقدّمت مصر، إلى مجلس الأمن، طلبًا تدعوه فيه "إلى التدخّل من أجل تأكيد أهمّية مواصلة الدول الثلاث، مصر وأثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نيّة، تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصّل إلى حلّ عادل ومتوازن لقضيّة سدّ النهضة الأثيوبي"، حسب ما جاء في بيان للخارجيّة المصريّة.