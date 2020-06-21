بعد إصابته بكورونا.. زوج داليا البحيري يكشف عن تطورات حالته الصحية

نشر زوج الفنانة داليا البحيرى "حسن سامي" تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوضح فيه تطورات حالته الصحية بعد خضوعه للعزل المنزلي، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال "حسن"، "النهاردة اليوم الثامن من بداية العلاج، عارف إنه لسه بدري إني أقول كويس أو تعبان، لأن الفيروس بصراحة غدار وبيقلب في ثانية.. بس مش بدري خالص إني أقول الحمد لله إني غرقان في كرم ربنا وفضله".

واضاف، "لو أعرف إن كل الناس دي هتسأل عليا كل كام يوم وبعضهم والله كل يوم، كنت رحت الصين من زمان أخدت الكورونا بنفسي ورجعت.. تليفوناتي أنا وداليا والولاد وأختي طول الوقت بيرنوا، ايه كل الحب ده؟".

وتابع، "إيه الحلاوة والجدعنة اللي انتوا فيها دي، ربنا ما يحرمني منكم بجد...لسه فيها حاجة حلوة".