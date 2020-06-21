مصطفى درويش: في انتظار نتيجة المسحة التالتة يارب

ينتظر الفنان مصطفى درويش نتيجة المسحة الثالثة بعد أن أصيب بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

نشر درويش عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "في انتظار نتيجة المسحة التالتة يارب".

كان "درويش" أعلن إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه على موقع "فيس بوك" قبل أيام، قائلا: "مفكرتش غير في اللي خالطوني، ربنا كتبهالي وهتعدي بإذن الله، وبفضل دعواتكم، أنا جامد أوي في المواقف دي".

ودعم عدد كبير من نجوم الفن "درويش"، فكتب أحمد السعدني: "ألف سلامة يا درش، خير إن شاء الله"، وعلقت آيتن عامر: "سلامتك يا مصطفى، هتعدي بإذن الله".

يذكر أن مصطفى درويش، شارك في رمضان 2020، بمسلسلين، هما بـ"100 وش"، مع نيللي كريم وآسر ياسين، و"خيانة عهد"، مع يسرا وحلا شيحة وبيومي فؤاد.