بعد إصابته بكورونا.. مصطفى درويش يطمئن جمهوره على صحته: أحسن كتير

حرص الفنان مصطفى درويش، على طمأنة جمهوره، بشأن حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن حالته الصحية تشهد تحسنًا كبيرًا.

وكتب "درويش" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنا أحسن كتير الحمد لله هانت بإذن الله وبفضل دعاكم ربنا يخليكم ليا".

كان "درويش" أعلن إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه على موقع "فيس بوك" قبل أيام، قائلا: "مفكرتش غير في اللي خالطوني، ربنا كتبهالي وهتعدي بإذن الله، وبفضل دعواتكم، أنا جامد أوي في المواقف دي".

ودعم عدد كبير من نجوم الفن "درويش"، فكتب أحمد السعدني: "ألف سلامة يا درش، خير إن شاء الله"، وعلقت آيتن عامر: "سلامتك يا مصطفى، هتعدي بإذن الله".

يذكر أن مصطفى درويش، شارك في رمضان 2020، بمسلسلين، هما بـ"100 وش"، مع نيللي كريم وآسر ياسين، و"خيانة عهد"، مع يسرا وحلا شيحة وبيومي فؤاد.