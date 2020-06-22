تعرف على إجراءات الدولة تجاه العائدين من ليبيا في مبادرة "نورت بلدك"

نظرا للظروف التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا، وحدت جهود وزارتي الهجرة والصناعة لاستيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج في قطاعات الاقتصاد المصري وبصفة خاصة القطاع الصناعى وقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع الاستفادة من بيانات استمارة "نورت بلدك " التي تم توزيعها على المواطنين العائدين من الدول العربية الذين قضوا فترة الحجر في المدن الجامعية

والتقرير التالي يوضح الإجراءات

* إتاحة فرص عمل لـ23 مصرياً عادوا مؤخراً من ليبيا والذين أعادتهم السلطات المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية.

* يتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

* إتاحة فرص العمل سواء من خلال إلحاقهم بالمشروعات الإنتاجية أو مساعدتهم في بدء مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال توفير الدعم الفني أو التمويل المطلوب لبدء هذه المشروعات.

* كافة أجهزة الدولة حريصة على دمج العمالة المصرية العائدة من الخارج خاصة الفئات المتضررة من إنهاء عقودها بسبب جائحة كورونا

* توفير كافة أشكال الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري خاصة في المجالات كثيفة العمالة.

* الجهاز سيخصص خط ساخن لتلقي مكالمات العائدين من ليبيا على هامش الأزمة الأخيرة التي تدخلت فيها أجهزة الدولة لتيسير عودة المصريين العالقين في ليبيا

* الجهاز قد قام بإتاحة 66.5 ألف فرصة عمل للشباب بمختلف محافظات الجمهورية خلال الربع الاول من عام 2020 من خلال تمويل 44 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بقيمة بلغت 960 مليون جنيه.