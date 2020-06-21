الإفتاء: غدا غرة شهر ذو القعدة

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ذي القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحدٍ وأربعين هجريًّا بعد غروبِ شمسِ يوِم الأحدِ التاسعِ والعشرين من شهرِ شوالٍ لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحدٍ وأربعين هجريًّا، الموافق الحاديَ والعشرين من شهرِ يونيه لعامِ ألفين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

واكدت الدار لقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائجِ هذهِ الرؤيةِ البصريةِ الشرعيةِ الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهرِ ذي القعدة لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الإثنينِ الموافقَ الثانيَ والعشرين من شهر يونيه لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذي القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.