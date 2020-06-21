شكري: المجتمع الدولي يقدر موقف مصر في أزمة سد النهضة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن تركيا تقول إن أي اتفاقية في شرق المتوسط غير قابلة للتنفيذ طالما تركيا غير موجودة بها، وهو أمر غير صحيح، ودول شرق المتوسط تستطيع إبرام الاتفاقيات مع الأطراف التي لها مصلحة معها وفقا لسيادتها بدون تركيا.

وأضاف شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة ليضطلع بمسؤلياته ويمنع أي تصعيد وقرارات أحادية والتفاوض بشكل جدي وحسن نية ونستطيع أن نصل لاتفاق بشكل ميسر في حال وجود إرادة سياسية للوصول لاتفاق، ونأمل أن يتم التوصل لهذا الاتفاق الذي يؤدي لتحقيق مصالح الدول الثلاث.

وتابع شكري، بأنه طالما لم نصل لاتفاق مع أثيوبيا يعني أن هناك خلل، ومصر تسعى لمنع الملء، وهذا يعتبر مخالفة للاتفاقيات الدولية وعلى مجلس الأمن التدخل ومنع أي قرارت أحادية وأن يطالب الأطراف التي تعقد الموقف وتجعل باستئناف المفاوضات.

وشدد شكري على أن المجتمع الدولي يقدر الموقف وأهمية مياه النيل بالنسبة لمصر وهناك تقدير لتجنب أي تصعيد بين الدول الثلاث.