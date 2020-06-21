عاجل.. سامح شكري: سنواجه أي تجاوز في ليبيا بشكل حازم

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن هناك تفهم كبير وتقدير لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق بتعديل الإطار السياسي واستقطاب الأطراف الليبية للحوار وإنهاء الصراع لتجنيب الشعب الليبي مخاطر الحل العسكري.

وأضاف شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي أكد ضرورة وقف إطلاق النار وعدم توجه أي طرف بين الليبيين لاستخدام الحل العسكري، والتزام الخطوط الحالية والتحذير من أي تجاوز لأنه سيكون أمر يستدعي التعامل معه بشكل حازم.

وتابع شكري أن الخيار الأخير هو الحل العسكري، والدولة المصرية تدافع عن مصالحها وشعبها ونفسا ولها القدرة على ذلك بفضل تضحيات أبطال القوات المسلحة، بعقيدتهم الحامية للأمن القومي المصري والعربي، وأي تحرك للجيش المصري يحقق الأهداف المشروعة.