نيسان تعقد اتفاقا مع Sunwoda لتطوير بطاريات السيارات الكهربائية

أعلنت شركة Nissan Motor وشركة Sunwoda Electric المتخصصة في صناعة بطارات السيارات الكهربائية، عن البدء في دراسة التطوير المشترك لبطاريات السيارة من الجيل التالي لمركبات نيسان e-POWER، جاء ذلك وفقاً لما نشره موقع الشركة.

كما ستناقش الشركتان تطوير نظام إنتاج فعال لضمان قدرة توريد مستقرة للبطاريات المطورة بشكل مشترك.

وتهدف نيسان وSunwoda إلى إبرام اتفاق نهائي بحلول نهاية هذا العام، بناءً على المحتوى المحدد وشروط الدراسة.

وتعمل نيسان على توسيع تشكيلة منتجاتها العالمية من السيارات الكهربائية وموديلات الطاقة الإلكترونية.

وتتكون تقنية e-POWER الخاصة بالشركة من محرك كهربائي يسلم الطاقة مباشرة إلى العجلات، ومحرك بنزين على متن السيارة يولد الكهرباء للمحرك.

وستقوم نيسان بتوسيع تقنية e-POWER الحائزة على الجوائز بنسبة 100٪ عالميًا في قطاعي سيارات B و C.

وتتوقع نيسان بيع أكثر من مليون سيارة مكهربة سنويًا بحلول نهاية السنة المالية 2023.

وتتمتع Sunwoda بسجل حافل عالمي في تطوير بطاريات أيونات الليثيوم،و تستخدم بشكل رئيسي في الإلكترونيات الاستهلاكية وبطاريات السيارات.

وستركز المناقشات الأخرى التي تجريها الشركات على الجمع بين خبرة نيسان في المركبات الكهربائية وتكنولوجيا البطاريات وإمكانيات Sunwoda لتطوير الجيل التالي وقدرات الإنتاج، مع التركيز على تعزيز القدرة التنافسية في السوق الصينية والعالم.

كما تفكر الشركات في إنشاء هيكل توريد آمن موجه نحو فرص الأعمال العالمية في المستقبل.