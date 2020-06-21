لليوم الثاني على التوالي.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 781 جنيها

شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية، الأمر الذي جعل الكثير من المقبلين على شراء المعدن الأصفر في حيرة بين الشراء أو العدول عنه.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، التي شهدت استقرارًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، استقرارًا بنهاية اليوم الأحد، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 890 و893 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 779 و781 جنيهًا، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18، بين 668 و669 جنيهًا، مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و248 جنيها.