القباج: الاستعلام عن العلاوات الخمس يوم الأربعاء.. وستشمل القطاع الخاص

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، التهنئة لأصحاب المعاشات الخمس، بعد اتخاذ قرار في صرف العلاوات الخمس.

وقالت خلال حلقة اليوم من برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، من خلال تطبيق "سكايب": "أشرك الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي كان قراره منحازا لأصحاب المعاشات، وهذه القضية تم حسمها بقرار رئاسي، كما جرى إتاحة الكثير من التيسيرات المالية للقطاع الخاص وأصحاب المعاشات".

وأضافت: "المستحقون للعلاوات الخمس هم مستحقو المعاشات في الفترة ما بين 2006 و2015، وفي هذه الفترة لم تكن هناك أي من العلاوات الخمس التي تصرف على الأجر المتغير، وبعد خمس سنوات تضاف إلى 80% من معاشه، وقد حرم منها هذه الفئات".

وتابعت: "الصرف من أول يوليو، والاستعلام الإلكتروني بداية من الأربعاء القادم، ببطاقة الرقم القومي واسم الأم، سيتعرفون على ما إذا كانوا مستحقين من عدمه، وونسبة المبالغ المتجدمة خلال الفترة السابقة التي تصرف قدرها 28 مليار جنيه بالإضافة إلى 7مليارات ستصرف على 4 دفعات وتكون الدفعة الأخيرة منها 1 إبريل".

وواصلت: "القطاع الخاص من العلاوات الخمس، ولكنه يتم احتسابه بطرق أخرى، ومفيش حد هيحرم منها والمسألة كلها قواعد إجرائية، وهناك من كان يدفع العلاوات الخمس، ونبدأ بالفئات المحسوبة على الجهات الحكومية".