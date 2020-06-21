تركيا تسجل 1192 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الأحد، أن الوزارة سجلت 1192 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بمختلف أنحاء تركيا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشار قوجة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 187.685 إصابة، وارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى 4.950 حالة، بعد وفاة 23 مواطنًا اليوم وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

ولفت قوجة إلى أن الوزارة أجرت اليوم 40.469 تحليلًا للكشف عن فيروس كورونا، وأن عدد الفحوصات التي تمت حتى اليوم بلغ 2 مليون و945 ألفا و240 فحصًا.