أبو عميرة: تأجيل قضية فرض الحراسة على العلميين لأول يوليو

قال المهندس محمد غريب أبو عميره، وكيل نقابة العلميين، إن محكمة الأمور المستعجلة قررت تأجيل النظر في الإشكال الثاني على حكم فرض الحراسة القضائية على نقابة العلميين إلى جلسة أول يوليو المقبل.

وأضاف لـ"الوطن"، أن القضاء الإداري كان قد حكم في الإشكال المقام من الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب العلميين، ضد حكم الحراسة القضائية بعدم الاختصاص.

وتابع أبو عميرة: "وبذلك انتهى المعوق في إجراءات تنفيذ حكم الحراسة وأصبح من حق الحارس القضائي البدء في إجراءات تنفيذ حكم الحراسة واستلام مقرات النقابة والتي تأخرت كثيرا بسبب جائحة كورونا وتوقف المحاكم عن العمل الفترة السابقة، أما الإشكال الثاني المقرر نظره بمحكمة الأمور المستعجلة هو إشكال محله نزاعات قضائية لا يؤثر أبدا في تنفيذ إجراءات تسليم النقابة".

وقال إن أولى خطوات الحارس القضائي بالنقابة "تطهير مقر النقابة العامة التي تعددت فيه الإصابات بكورونا وعزل المصابين والمخالطين ومنحهم إجازة طويلة لحين شفائهم والاطمئنان على صحتهم وتطهير المقر وتعقيمه حفاظا على الأعضاء الموظفين من تفشي الوباء خاصة بعد تعدد الإصابات بين الموظفين وعدم اتخاذ أي إجراء وقائي لحمايتهم سابقا".