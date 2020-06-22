فيديو.. المصباحي: الطيران المسير التركي يستهدف تجويع الشعب الليبي

قال رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية، الدكتور محمد المصباحى، إن الطيران المسير التركي لم يترك في ليبيا شيئا إلا وضربه حتى العربات التي تنقل الدجاج تم ضربها بالطيران المسير لتجويع الشعب الليبي.

وأضاف المصباحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الكهرباء تمت قطعها على طرابلس منذ أكثر من 24 ساعة، كاشفا أن من يساند أردوغان في ليبيا الميليشيات والمرتزقة وجماعة الإخوان.

وشرح المصباحي أن أردوغان عدو ولا يمكن أن يكون أخ وصديق ووجود أفشل وخرب الاتفاق الليبي الليبي، ورفض الاتفاق الليبي بمصر قبل تعليق حكومة الوفاق، مشددا على أن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان يتكلم يوميا عن رحلات تتحرك من سوريا لليبيا.