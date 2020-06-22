التضامن: 800 دار مغلقة من أصل 1300.. و3 وفيات بين المسنين بسبب كورونا

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة عملت على ملف دور الرعاية في أكثر من محور، وسأبدأ بمؤسسات الرعاية.

وأضافت خلال حلقة اليوم من برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، من خلال تطبيق "سكايب": "وهم في ظل كنفنا ووجب علينا رعايتهم بالقدر الأمثل، ونبدأ بممؤسسات الأيتام والإعاقة والأحداث ولدينا 1300 مؤسسة منهم 800 مؤسسة مغلقة، وفيها أعداد من الأطفال وذوي الإعاقة".

وتابعت: "طبقنا إجراءات احترازية بداية من 18 مارس، مثل التعقيم الدوري، بالشراكة مع مؤسسة الهلال الأحمر والكثير من المجتمع المدني وشركتي الاتصالات وشركة وي".

وأردفت: "منعنا دخول وخروج أي وجبات خارجية والزيارات في هذا الوقت لضمان أكثر قدر من التباعد، ووزعنا أدوات تعقيم وماسكات وتدريب الأطفال على حماية أنفسهم وتدريب الأخصائيين وساعدنا بشدة جمعية الهلال الأحمر".

وواصلت: "عملنا تدريبات على الإسعافات الاولية، ومؤسسات عزل، وحددت لنا وزارة شخصًا للتواصل معه في حال حدوث أي خطر، وحدثت بعض الإصابات الطفيفة ولم تكن هناك أي حالة وفاة بين الأطفال وذوي القدرات الخاصة، وتوفي 3 مسنين في دور مختلفة، بأعمار تزيد عن 80 عامًا، ولدينا أقل الخسائر المقبلة".