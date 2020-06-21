الجيش الليبي: دور مصر في دعم أشقائه العرب ريادي وقيادي

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن استقرار ليبيا وأمن ليبيا ونجاح القوات المسلحة الليبية وكذلك نجاح المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي في خلق عمق أمني استراتيجي لمصر وصل لـ 1200 كيلو متر لم يأتي بطريقة سهلة، بل أتى بجهود وتضحيات، وأتى ايضًا بإعادة تفعيل دور المؤسسة العسكرية الليبية.

وأضاف "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي، أن التدخل التركي في ليبيا أثار العديد من المشكلات، والآن من الواجب للجميع أن يعلم بأن الخطر التركي في ليبيا لا يُشكل خطورة على مصر وليبيا فقط بل على تونس والجزائر وكل المنطقة العربية، من خلال التيار الإخواني الذين يدعون الإسلام وهم يٌكّفرون أمة الإسلام، ومن هنا جاء الدور المصري الريادي والقيادي في دعم أشقائه الليبيين.

وأشار المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إلى أن هذا الدعم ليس من اليوم بل عبر تاريخ مصر، فكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت في مكان وتاريخ مميزين، المكان سيدي براني في منطقة غرب الاسكندرية في محافظة مطروح، يجب على كل ليبي ومصري يسأل لماذا خرج السيسي بهذه التصريحات من هذا المكان.

وتابع:" هذا المكان سنة 1940 كانت أول معركة يدخل فيها الجيش الليبي في الحرب العالمية الثانية، دخلت فيها قوات الجيش الليبي في معركة إلى جانب الانجليز ضد الإيطاليين، واستمر هذا الجيش في دحر المستعمر الايطالي حتى وصلوا للتحرير الاراضي الليبية".