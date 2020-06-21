قاسم: عزبة أبو قرن ستكون ضمن مشروع تطوير العشوائيات نهاية العام

في استجابة للشكوى التي عرضها برنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، حول تراكم القمامة بعزبة "أبو قرن"، بالفسطاط، قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم اتخاذ قرار بمنع دخول سيارات القمامة بمنطقة العزبة.

وقال متحدث التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، إن عزبة "أبو قرن" ستكون ضمن مشروع تطوير مناطق العشوائيات بنهاية العام الجاري.

وفيما يتعلق باللجان المشكلة لفحص تراخيص البناء، قال إنه فيما يتعلق بالقاهرة الكبرى وعواصم المحافظات، فإن شركات التطوير العقاري وشركات الأعمال العام والحكومية لا ينطبق عليها القرار، وكذلك كل المشروعات سواء الخاصة الكبيرة أو المخططة والمنظمة.

وأتم: "جميعها مستمرة في عملها بجانب المشروعات القومية السياحية والصناعية".