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محمد محمود عبد العزيز لوالده: كل عيد أب وحضرتك طيب

كتب:

ضحى محمد
11:55 م | الأحد 21 يونيو 2020
محمد محمود عبد العزيز

محمد محمود عبد العزيز

نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز صورة تجمعه بوالده عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "عبد العزيز": "كلام عن لسان أبى: لازم تعرف بلدك وتزور كل حتة فيها وتحب كل حاجة فيها، بلدنا حلوة أوي و فيها كل حاجه، بقولك إيه تعالى نطلع سيوه، نتحرك 6 الصبح، من الأماكن القليلة اللي لسه ماشفتهاش في مصر".

وأضاف: "كل عيد أب و حضرتك طيب وبخير وفى أحسن مكان إن شاء الله يا ابويا واخويا و صاحبى و استاذى و قدوتى و كل حاجه حلوه ليا فى الدنيا.. الى اللقاء إن شاء الله... Happy father's day(اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا)".