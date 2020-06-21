محمد محمود عبد العزيز لوالده: كل عيد أب وحضرتك طيب

نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز صورة تجمعه بوالده عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "عبد العزيز": "كلام عن لسان أبى: لازم تعرف بلدك وتزور كل حتة فيها وتحب كل حاجة فيها، بلدنا حلوة أوي و فيها كل حاجه، بقولك إيه تعالى نطلع سيوه، نتحرك 6 الصبح، من الأماكن القليلة اللي لسه ماشفتهاش في مصر".

وأضاف: "كل عيد أب و حضرتك طيب وبخير وفى أحسن مكان إن شاء الله يا ابويا واخويا و صاحبى و استاذى و قدوتى و كل حاجه حلوه ليا فى الدنيا.. الى اللقاء إن شاء الله... Happy father's day(اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا)".