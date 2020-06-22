الأزهر: يجب الالتفاف حول القيادة السياسية لدعم الأمن القومي

قال الدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوي، إنه يجب الالتفاف حول القيادة السياسية ودعمها خاصة في هذه الفترة من عمر أمتنا والتي تحتاج إلى تكاتف الجميع ووحدة الصف ولم الشمل على المستوى المحلي داخل جمهورية مصر العربية وعلى المستويين العربي والإقليمي لأن التحديات تواجهنا من كل اتجاه، وأن بيان الأزهر اليوم يؤكد على هذه المعاني.

وأضاف الحديدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن البيان به دعم واضح لموقف القيادة المصرية وتصريح بهذا الأمر بأن الأزهر الشريف يدعم موقف القيادة المصرية في كافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على الأمن القومي لمصر وحماية حدودها مؤيدا حرصها الدائم على الحل السلمي للأزمة الليبية ودعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي الجادة لوقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية واستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل تحقيق استقرارها وسلامة ووحدة شعبها.

وتابع، أن كلام الرئيس السيسي واضح في هذا الأمر ودعوته إلى وقف إطلاق النار ولم الشمل ووحدة القبائل من أجل أن ينقذ الموقف في ليبيا من حالة الصراع الذي لا ينتج عنه إلا الدمار والخراب والهلاك والتخريب والقلق وعدم الاستقرار على حدودنا الغربية وكثرة التحديات في هذه الفترة من كل الحدود على الدولة المصرية لذلك يجب على كل الأفراد والمؤسسات أن تدعم هذا الموقف وكانت مبادرة الأزهر الشريف اليوم تدعم قوية جداً بتاريخه وعمقه في العالم كله بقبول لدى أبناء الدنيا كلها بأبناء الأزهر الذين يتلقون تعليمهم فيه من 113 دولة و40 ألف وافد لذلك موقف الأزهر يمنح الموقف المصري وموقف الدول العربية والأجنبية المؤيدة للموقف المصري يعطي قوة وهو دعم واضح من الازهر وكل العاملين به للعمل على وحدة الصف والاستقرار الذي يدعم البناء والعمران التي هي المقاصد الحقيقية التي خلقنا الله من أجلها "هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا"، ولم يخلقنا للدمار والخراب وأمرنا بالعبادة والعمران وسلوك أحسن المسالك.