عبدالرحمن يكشف مأساة جدته: الوضع يسوء ولا تجد عناية مركزة لها

حكى عبدالرحمن مصطفى حفيد الحاجة نفيسة، تفاصيل المأساة التي تعيشها جدته بسبب عدم التمكن من إدخالها المستشفى للعلاج من فيروس كورونا.

وقال مصطفى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه يوم 2 يونيو مرضت جدته واتصلوا بـ105 ونقلوها للمستشفى وأجروا لها التحاليل والأشعة المطلوبة وتأكدوا من إصابتها بفيروس كورونا بنسبة 100%.

وأشار إلى أن الطبيب أخبره أنها تحتاج عناية مركزة وأنه ليس لديهم عناية فارغة: "فضلت واقف من يوم 2 يونيو لـ3 يونيو محدش عايز ياخد الحالة".

وتابع: "أخدت عربية وفضلت ألف على المستشفيات" وأنها حاليًا موجودة في المنزل، الوضع بيسوء جدا وبيتعامل معاها والدتي واختى وعاوز عربية إسعاف تاخدها توديها عناية ولو سيبتها هتموت".