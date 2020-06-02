مدير حميات الأقصر: لدينا 50 سريرا.. ونجهز غرفة عناية مركزة

أكد الدكتور محمد الرملي مدير مستشفى الحميات بمحافظة الأقصر، توافر المستلزمات الطبية في المستشفى بالكامل، مشيرًا إلى أنه أول مستشفى في المحافظة يواجه كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON": "لم تحدث أي أعطال لدينا، إلا عطل في تانك الأكسجين، وكانت الخطة البديلة موجودة، ولدينا 50 سرير في المستشفى، يحتوي كل منها على أنبوبة أكسجين".

وتابع: "لم يصب أي مريض ضرر صحي بسبب هذا انقطاع الأكسجين، والأهالي تفهموا الأمر، وهم رأوا بأنفسهم الأجهزة الموجودة لدينا، ونجهز الآن عناية غرفة عناية مركزة، وإذا وجد أي مريض مشكلة في الأكسجين، فإننا ننقله إلى مستشفى آخر".

وواصل: "نحصل على حصة مستلزمات طبية أكثر من أي مستشفى، لأننا نعمل في منظومة الدولة لمكافحة فيروس كورونا، وهي متوفرة بشكل كامل".