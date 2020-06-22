أول فيديو لمصطفى درويش بعد تعافيه من كورونا: سأتبرع بالبلازما

أعلن الفنان مصطفى دوريش عبر فيديو على موقع فيسبوك، تعافيه من فيروس كورونا واستعداده للتبرع بالبلازما.

وقال درويش، في الفيديو: "أول مقطع لي بعد إصابتي بكورونا، كانت الأعراض صداع عدم تذوق وارتفاع في درجة الحرارة، ملخص المرض الجسماني تحافظ على الحرارة بالدش الساقع، ثانيا العامل النفسي الناس بتخاف من مرض كورونا، قبل إعلاني بمرض ترددت بسبب خوف الناس من الشخص المصاب بكورونا ولكني قولت حرام ذنبهم في رقبتي وكتبت البوست وجدت دعم كبير ولي أصدقاء محمد دويدار وأمير إتو جلسة مع في منزلي وكان كل منا منعزل المهم كان حد جنبي كل هذا فرق معي والحمدلله الدعم كان من جميع الدول".

وأضاف: وجدت اتصالا من جمال العدل ومحمد العدل كل هذا أسعدني ربنا يجبر بخاطر كل من جبر بخاطري ومن بكرة إن شاء الله سوف أذهب لأتبرع بالبلازما لشخص مريض.