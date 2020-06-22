"الجزار" يدير مشروعات الإسكان بـ"الفيديو كونفرانس" في العزل المنزلي

قرر عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تطبيق العزل المنزلى على نفسه لمدة 14 يوما، لمخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك فى يوم 11 يونيو الماضي.

ومنذ بداية تطبيق العزل قام الجزار بعدة اجتماعات استمر بعضها 5 ساعات عبر خاصية الفيديو كونفرنس، وتابع خلالها كافة المشروعات ومنها تنفيذ 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى مع قيادات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومنظومة مياه الشرب والصرف الصحى مع الشركة القابضة، كما التقى رؤساء أجهزة المدن لمتابعة تنفيذ المشروعات وإزالة المخالفات والتعديات فى المدن الجديدة.

وتابع الجزار، الموقف التنفيذى للوحدات السكنية بالمشروع، وموقف تخصيص وتسليم الوحدات للعملاء المتقدمين للحجز بالإعلانات المختلفة للمشروع، بجانب استعراض نتائج أعمال الشركات التى يساهم الصندوق فى رأسمالها.

كما تابع مع قيادات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف، موقف تنفيذ محطات المعالجة الثنائية والثلاثية للصرف الصحى والتي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الصعيد.

ووجه وزير الإسكان بتكثيف جهود التنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة لتشغيل تلك المحطات، ودخولها الخدمة، لرفع مستوى وجودة خدمات الصرف الصحى لأهالينا بالصعيد، والمحافظة على بيئة صحية لهم.

وأكد أهمية هذا المشروع القومى، الذى يتم متابعته بشكل مباشر من قبل القيادة السياسية، ورئيس الوزراء.

كما استعرض الدكتور عاصم الجزار، موقف خدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية على مستوى الجمهورية، حيث وجه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة، بالتعاون مع جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، لحصر الوحدات السكنية المخدومة، والنطاقات العمرانية المتمتعة بخدمات الصرف الصحى.

كما وجه بتنفيذ الشبكات والوصلات المنزلية وربطها بمحطات المعالجة التى تتسع لاستقبال المزيد من تصرفات الصرف الصحى، من أجل رفع نسبة السكان المخدومين بالمناطق الريفية، والاستغلال الأمثل والاستفادة من الاستثمارات الضخمة التى تم إنفاقها فى تنفيذ محطات المعالجة.

ومنذ عدة أيام التقى وزير الإسكان، فى اجتماع مطول استمر عدة ساعات، عبر "الفيديو كونفرانس" مع رؤساء أجهزة المدن، وتابع مراحل تنفيذ المشروعات السكنية والمرافق، وضبط المخالفات وإزالتها فورا، واتخاذ الاجراءات الإحترازية فى كافة المشروعات لوقاية العمال من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما اجتمع مع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية يوم الجمعة الماضية، ووافق على تخصيص 46 قطعة أرض بـ 16 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة، في إطار جهود الهئية لزيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاستثمار في المدن الجديدة، وكذا توفير العديد من فرص العمل من هذه المشروعات.