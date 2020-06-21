"الإسكان": استمرار تطهير وتعقيم المدارس بمدينتى المنيا ودمياط الجديدتين طوال فترة امتحانات الثانوية العامة

أكد المهندس محمد مصطفي أحمد، رئيس جهاز تنمية المنيا الجديدة، أن جهاز المدينة يواصل حملاته بتطهير وتعقيم المدارس طوال فترة امتحانات الثانوية العامة، حيث شملت أعمال التطهير والتعقيم جميع اللجان ودورات المياه والسلالم، وذلك فى ضوء الجهود المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واستكمالا للإجراءات الوقائية المتبعة للحفاظ على سلامة المراقبين والطلاب والعاملين بالمدارس.

وأشار رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة إلى استمرار الحملات طوال فترة الإمتحانات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارات المختصة، حرصاً على سلامة الطلاب والمدرسين والعاملين.

وفى سياق متصل، صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأن الإدارات المعنية بالجهاز قامت بالمشاركة في تجهيز وتعقيم وتطهير جميع اللجان وغرف العزل و دورات المياه بالمدارس التى بدأ إجراء إمتحانات الثانوية العامة بها اليوم، وكذا تنظيم اللجان بحيث تضم كل لجنة من ١٢ إلي ١٤ طالبا حسب مساحة كل لجنة، بجانب تركيب بوابات التعقيم، مؤكدا استمرار حملات التطهير والتعقيم بجميع لجان الثانوية العامة بالمدينة طوال فترة الامتحانات.