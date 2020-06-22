رحمة عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا: أجريت مسحة ومنتظرة النتيجة

أكدت المطربة رحمة أنها ما زالت تشعر بتعب شديد بسبب كورونا، ولكن الدكتور طلب منها مسحة وتنتظر النتيجة.

وقالت رحمة لـ"الوطن" إن الدكتور طلب مني إعادة المسحة والأشعة المقطعية وعينة دم، مضيفة: منتظرة النتائج كلها يوم الثلاثاء المقبل وسيتم عرضها على الطبيب ولكن دكتور الصدر أكد أنني لن أوقف الكورتيزون إلا بعد النتائج، وما زال قلبي ضرباته تزيد إضافة إلى شعوري بـ"نهجان صدري".. موجوعة جدا.

وأضافت رحمة: شقيقي وشقيقتي في طريقهم للتعافي وتحسن حالتهم الصحية إلا أنا وأمي ما زلنا نشعر بتعب شديد.

وأعلنت المطربة رحمة منذ أيام تدهور حالتها الصحية بسبب فيروس كورنا، الذي أثر على الرئتين وضربات القلب.

وكتبت رحمة عبر حسابها على "فيسبوك": أنا تعبانة جدا جدا يا جماعة وشكلي هاسبقكم والحمد لله رب العالمين ووالدتي ربنا يتولاها وجميعا آمين، أنا التعب زايد عليا جدا وخصوصا في صدري، الرئتين وضربات قلبي ونفسي.