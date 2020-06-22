أمريكا تطالب بوقف إطلاق النار في ليبيا وتدعم "إعلان القاهرة" لحل الأزمة

أكد مجلس الأمن القومي الأمريكي، ضرورة البناء على التقدم الذي تم إحرازه من خلال محادثات الأمم المتحدة 5 + 5 ومبادرة القاهرة وعملية برلين

وأضاف المجلس، وفقًا لما نقله موقع "سكاي نيوز"، أن الولايات المتحدة تعارض بشدة التصعيد العسكري في ليبيا من جميع الأطراف.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن عن توافق القيادة الليبية على إطلاق "إعلان القاهرة" متضمنا مبادرة "ليبية-ليبية" كأساس لحل الأزمة الليبية في إطار قرارات الأمم المتحدة والجهود السابقة في باريس وروما وأبو ظبي وأخيرًا في برلين.

وجاء الإعلان في إطار قرارات الأمم المتحدة والجهود الدولية المتتالية وصولا إلى مخرجات مؤتمر برلين، حيث تدعو تلك المبادرة إلى احترام تلك الجهود، ووقف إطلاق النار، وإلزام الجهات الأجنبية بإخراج عناصر المرتزقة من داخل الأراضي الليبية حتى تتمكن المؤسسات الأمنية الليبية من الاضطلاع بمسؤوليتها ومهامها، إلى جانب استكمال وتعزيز المسارات الموازية على الصعيد الأمني والسياسي والاقتصادي.