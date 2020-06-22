عاجل.. وفيات كورونا في أمريكا تواصل التراجع لليوم الثالث على التوالي

تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تسجيل تراجع في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد داخل أراضيها، لليوم الثالث على التوالي.

وسجلت أمريكا 305 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت جامعة جونز هوبكنز، نقلًا عن "سكاي نيوز".

ويعد ذلك هو اليوم الثالث على التوالي الذي تسجل فيه الولايات المتحدة عدد وفيات أقل من حاجز الـ400، فيما يعد العاشر على التوالي الذي يسجل عدد وفيات دون حاجز الألف حالة.

وبذلك يرتفع إجمالي وفيات كورونا في الولايات المتحدة إلى 119.959 حالة وفاة، حيث أنها أكثر الدول في العالم تسجيلا لوفيات كورونا.