"أوتو دينامكس" تحاول احتواء شكاوى العملاء من "فيات تيبو"

تستمر شكاوى ملاك سيارة فيات تيبو الجديدة بفئتيها، وكانت أخرها أزمة واجهتها شركة "أوتو دينامكس" الوكيل الحصري للعلامة التجارية فيات في مصر، بسبب فترة ضمان السيارة، إضافة لبعض العيوب في السيارة وإمكانياتها.

وترصد السطور التالية أهم مواصفات (عيوب ومميزات) سيارة فيات تيبو، وهي كما يلي:

- تأتي السيارة بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي.

- تصل قوة المحرك الخاص بها إلى 110 أحصنة.

- تحتوي على ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

- سعة خزان الوقود الخاص بها تصل لـ45 لترا.

- معدل استهلاك الوقود 6.3 لتر لكل 100 كم.

- عدد أبواب السيارة 4 ومقاس الجنوط 17 بوصة.

وواجهة السيارة بها العديد من العيوب، وبينها، نقص زيت المحرك بشكل ملحوظ، عدم وجود قفل لتانك البنزين"قفل داخلي فى فتحة التانك"، وعزل الأصوات ضعيف إلى حد ما، وصوت المحرك والكاوتش مسموع داخل الكابينة، ضعف في الإضاءة الأمامية، قلة انتشار مراكز الصيانة المعتمدة، عدم توافر قطع الغيار بشكل يغطى احتياجات الملاك خارج التوكيل.

كان جهاز حماية المستهلك أصدر قرارا لصالح أحد عملاء شركة "أوتو ديناميكس" وكيل "فيات" في مصر، خلال مارس الماضي، بعدما تقدم العميل بشكوى للحصول على حقه في مدة ضمان فترة الـ5 سنوات على سيارته التيبو، وجاءت فترة الضمان في بعض الكتيبات بمدة تمتد لـ5 سنوات، وفي كتيبات أخرى تمتد لـ3 سنوات فقط وهي الفترة التي تقرها الشركة في الواقع.

ونص قرار جهاز حماية المستهل على (إلزام رئيس مجلس إدارة الشركة بمنح الشاكي مدة الضمان المدونة في الكتيب الموجود بالسيارة وقت الشراء، والذي يتضمن أنّ "ضمان المركبة 24 شهرا بمسافة ميلية غير محددة، وضمان المركبة الإضافي حتى خمس سنوات أو 120 ألف كم، مع تسليم الشاكي ما يفيد ذلك خلال أسبوع، دون أي تكلفة إضافية على الشاكي).

كما تضمن القرار أنّه (في حالة عدم الالتزام بتنفيذ القرار سيتم إحالة الأوراق للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية لمخالفة نص المواد 1، 9، 20، 25، 56، 64، 65، 66، 73، 74، 75 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018).