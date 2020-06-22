الري تستعرض موقف التنبؤ بالفيضان وجهود ترشيد استخدام المياه

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالوزارة، لمتابعة الموقف المائي وموقف توفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات، وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه لتفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، والإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

وشهد الاجتماع استعراض موقف التنبؤ بموسم الفيضان المقبل، والخطط الموضوعة للتعامل معه وإدارته بما يعظم جهود ترشيد المياه والاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل.

ووجّه الدكتور عبدالعاطي بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار، كما أكد مداومة التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا للاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات ومتابعة المجارى المائية، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية، ولجان على مستوى كل محافظة.

وفي ضوء التكليفات الرئاسية لتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين للترع المتعبة، جرى استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، حيث الانتهاء من طرح وتدبير الاعتمادات الماليه لـ200 عملية لتأهيل الترع بطول نحو 1050 كم بقيمة تقديرية نحو 2.8 مليار جنيه في زمام نحو 398 ألف فدان موزعة على 17 محافظة حتى الآن.

ووجّه الدكتور عبدالعاطي، المركز القومي لبحوث المياه بالتنسيق مع قطاع الري، لدراسة تصميم تأهيل الترع والإشراف على تنفيذ أعمال التأهيل، وتقييم حالة الترع قبل وبعد التنفيذ، مؤكدا تعظيم الاستفادة من البحوث المرتبطة بإعادة استخدام وتدوير المياه بمعدلات ملوحة عالية، في ضوء تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة.

وجرى الانتهاء من تأهيل 41 ترعة بطول نحو 120 كم، وجار حاليا أعمال التأهيل في 55 ترعة بطول 190 كم في محافظتي الشرقية وبني سويف، ويتم متابعة تنفيذ الأعمال والشركات العاملة والأعمال تسير بصورة مرضية.

ووجّه الدكتور عبدالعاطي باستمرار الشراكة بين الوزارة والمزارعين للتوسع في التحول لتطبيق طرق الري الحديثة بكل المحافظات، على أن تستمر الوزارة في تقديم الدعم الفني للمزارعين.