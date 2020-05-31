الري: متابعة مستمرة لسقوط الأمطار في أعالي النيل

وجه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار واستمرار متابعة مناسيب البحيرات التي تستقبل مياه المصارف استعدادا لموسم الأمطار.

وأكدت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط والمشرف على مركز التنبؤ بالفيضان على متابعة مناسيب المياه بفرعي دمياط ورشيد ومردوده على المزارعين والمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بالقيادات التنفيذية بالوزارة من الحجر المنزلي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة موقف المناطق التجريبية لإدخال الري الحديث، وجهود الوزارة في مواجهة التعديات على المجاري المائية، فضلاً عن متابعة الموقف المائي وتوفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات المقبلة، وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

وكلف وزير الري، بمداومة التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا للاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات ومتابعة كل المجاري المائية، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضا لجان على مستوى كل محافظة، والتأكد من جاهزية المحطات وعمل الصيانة اللازمة لها وعرض تقرير نصف شهري يتضمن جاهزية المحطات وموقف المعطل منها وموقف الانتهاء من إجراء العمرات اللازمة لها وتوفير قطع الغيار.

ونظرا للحرص على السير قدما في إنجاز مشروع تأهيل وتبطين الترع طبقا للتكليفات الرئاسيه أكد الدكتور عبدالعاطي على ضرورة الإسراع في الإنجاز طبقا للمخطط الزمني.