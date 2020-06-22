إقبال على المجمعات التكنولوجية وغلق التقديم للناجحين بالإعدادية الخميس

أعلن صندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، غلق باب قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية الحديثة في المجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة بالأميرية، والفيوم، وأسيوط، وأبو غالب، للعام الدراسي الجديد 2020 - 2021، الخميس المقبل.

وقال الدكتور أحمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن التقدم للمجمعات التكنولوجية شهد هذا العام إقبالا كثيفا من الطلبة الراغبين في الالتحاق بالمجمعات، وتقدم للتسجيل إلكترونيا حتى اليوم 1520 طالبا من حملة الشهادة الإعدادية.

وأضاف في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق اليوم، أنّ أعداد المتقدمين في الأسبوع الأول جاءت كالتالي، 983 تقدموا للمدرسة الثانوية الفنية بمجمع الأميرية التعليمي التكنولوجي المتكامل، و80 طالبا تقدموا للالتحاق بالمدرسة الثانوية المهنية بمجمع "دمو" في الفيوم، و94 للمدرسة الثانوية الفنية بمجمع "دمو" في الفيوم، و235 للمدرسة الثانوية الفنية بمجمع أسيوط، و128 للمدرسة الثانوية الفنية بمجمع أبو غالب .

وأشار الحيوي إلى استمرار التقديم الإلكتروني للالتحاق بالمجمعات حتى نهاية الأسبوع الحالي، من خلال الرابط الذي تم نشره على الصفحة الرسمية لصندوق تطوير التعليم او الصفحه الرسمية الخاصة بكل مجمع ، أو من خلال معامل الحاسب الآلي المتاحة بمقر المجمع .

وشدد الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، على أنّه لن يتم قبول الطالب إلا بعد اجتياز اختبارات قدرات في اللغات العربية والإنجليزية، والرياضيات، IQ، والمقابلات الشخصية للطلاب وأولياء الأمور، ثم الكشف الطبي للطالب حال قبوله، وهذه الشروط أساسية في القبول، مشيرا إلى أنّ مواعيد اختبارات القدرات سيتم إعلانها عقب غلق باب التقديم نهاية الأسبوع الحالي، وإعلان التفاصيل والنماذج الخاصة باختبارات القدرات والتي ستكون موحدة على المجمعات التكنولوجية لأول مرة.

وناشد الحيوي، أولياء الأمور بعدم الانسياق خلف أي أشخاص أو جهات خارج صندوق تطوير التعليم، يدعون صلتهم بالصندوق أو المجمعات ويستطيعون إلحاق أبنائهم بالمجمعات التكنولوجية، مؤكدًا أنّ الصفحة الرسمية لصندوق تطوير التعليم على فيس بوك، هي المرجع الوحيد لأي استفسارات خاصة بالمجمعات عبر رسائل الصفحة.

وأشار الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إلى أنّ المستندات المطلوبة للالتحاق بالمجمعات التكنولوجية هي صورة ضوئية من شهادة نجاح المرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2019 - 2020، وبيان نجاح الشهادة الإعدادية معتمدا من مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب، صورة ضوئية من شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر معتمدة طبق الأصل، صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب، وعدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب يتم تسليمها بمقر المجمع عند سداد مصروفات اختبارات القدرات والتي تقدر قيمتها بـ50 جنيها لا ترد، وتسدد إلكترونيا عن طريق الفيزا كارد بمقر المجمع، وبالنسبة للطلبة المقبولين يتم سداد 150 جنيها تكلفة حضور دورة اللغة، وتسدد بعد ظهور النتيجة النهائية.