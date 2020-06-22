انخفاض عدد وفيات كورونا في روسيا لـ95 حالة فقط

أعلنت السلطات الروسية اليوم، تسجيل 95 حالة وفاة بالفيروس التاجي، وهذه أول مرة تنخفض فيها الوفيات بفيروس كورونا تحت المئة منذ 25 مايو الماضي.

وحسب بيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فعدد الإصابات الجديدة شهد تراجعا أيضا بتسجيل 7600 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية مقابل 7728 في إحصائية أمس الأحد، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 592280، منها 8206 حالات وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 344416 بعد تسجيل 4705 حالات شفاء جديدة.

وذكر مركز العمليات أنّ 32,5% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.