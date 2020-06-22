لتأخر حالتها.. ابنة رجاء الجدواي: اكتب لأمي الحياة يا قادر

نشرت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، دعاء عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وذلك على خلفية تدهور حالة "الجداوي" الصحية، إثر تعرضها لفيروس كورونا.

وكتبت "مختار" عبر صفحتها: "لا الله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا خالق يا محي يا مميت اكتب لأمي الحياة يا قادر يا مجيب يا شافي أكتب لها الشفاء ومن عليها بالشفاء، يارب أنت القائل وقولك الحق اذكروني أذكركم وأنا أذكرك دائما من قلبي ومن عقلي ومن يقيني، إنك أنت الله الواحد لا شريك لك القادر الوهاب اللطيف الشافي المحي المميت الخالق القوي المتين المجيب الحي القيوم، وأنت أيضا القائل ادعوني استجب لكم، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا مجيب يا شافي اشفي أمي أنت الذي تحي العظام وهي رميم أحيي أمي بقدرتك يا قادر يا لطيف يا عفو يا غفور يا قريب يا بصير يا وكيل يا شافي يا مجيببببببببب يارب، ولا حول ولا قوة لي ولكل البشر والكائنات إلا بك أنت الله العلي العظيم مالك الملك ذو الجلال والإكرام سبحانك".