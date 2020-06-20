مصادر بـ"أبوخليفة": رجاء الجداوي ستظل بالعناية حتى لو تعافت من كورونا

قالت مصادر طبية من داخل مستشفى أبوخليفة لعزل مصابي كورونا بمحافظة الإسماعيلية، إن حالة الفنانة رجاء الجداوي مازالت كما هي، ولم يطرأ عليها أي تغيير.

وأوضحت المصادر لـ"الوطن"، إن الفنانة مازالت موجودة على جهاز التنفس الصناعي، والمسؤول عن دخول الهواء إلى الرئتين عن طريق الفم أو الأنف، كما أن نسبة الأكسجين فى الدم مستقرة نتيجة استخدام الجهاز، مشيرة إلى استقرار النبض والضغط إلى حد كبير، وكذلك درجة الحرارة التي وصلت إلى 37 درجة مئوية.

وبحسب المصادر، فإن كل هذه المؤشرات تؤكد أن الحالة مستقرة، ولكن لا يوجد بها تحسن سريعـ والتطور بطيئ جدًا.

وأشارت المصادر إلى أن المشكلة الأساسية فى حالة الفنانة رجاء الجداوى ليست فى إيجابية أو سلبية العينات لفيروس كورونا، ولكنها تتمثل في أن التنفس به مشكلة نتيجة تقدم السن وإصابتها بالفيروس أيضًا.

وفي حالة ثبوت سلبية العينة، فإن الفنانة لا يمكنها الخروج، ولا ينصح بتحويلها إلى مستشفى خاص، لان احتياجها لجهاز التنفس الصناعي أكثر من احتياحها لأي علاج آخر، حسبما ذكرت المصادر.

ومر على وجود الفنانة رجاء الجداوى بمستشفى عزل أبوخليفة 29 يومًا، قضت منها 20 فى العناية المركزة و9 في العناية العادية.

ومنذ أول يونيو الجاري، نُقلت "الجداوي" للعناية المركزة بالدور الأول من المستشفى، بعد تعرضها لبعض الأعراض الشديدة، ومنها ارتفاع شديد فى درجة الحرارة وآلام في الصدر وضيق فى التنفس، ووُضعت على جهاز تنفس صناعي لنقل الهواء إلى الرئتين عبر الفم أو الأنف.

وحٌقنت الفنانة بجرعتي بلازما يومي السبت والأحد الماضيين، وأجرت ثلاث مسحات كانت نتيجتها إيجابية.