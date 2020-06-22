ضبط "فيديوهات إباحية" مع فتاة مصر الجديدة وتجديد حبسها 15 يوما

استعجلت جهات التحقيق، تحريات المباحث النهائية بشأن واقعة ضبط فتاة تحمل جنسية أجنبية داخل شقة بمنطقة بمصر الجديدة لاتهامها بممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام، وعرض صور لها على صفحات التواصل الاجتماعى والاتفاق على لقاءات جنسية مقابل 4 آلاف جنيه في الساعة، تمهيدا لإحالتها للمحاكمة الجنائية خلال ايام.

وجددت النيابة العامة حبس المتهمة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، ونسبت إليها تهمة ممارسة الرذيلة والتحريض على الفسق.

وحرزت النيابة "3 فيديوهات جنسية" و"صور عارية" للفتاة أثناء ممارستها الرذيلة، و"شات جنسي" مع عدد من الاشخاص.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن بداية الواقعة كانت بورود معلومات للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، يفيد قيام إحدى الفتيات بالإعلان عن نفسها عبر إنشاء صفحة لها على برنامج التواصل الاجتماعي، لاستقطاب راغبي المتعة الحرام من السائحين العرب لممارسة الجنس معها، نظير مبلغ مالي 4 آلاف جنيه فى الساعة.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث وتحريات، وتم إعداد عدة أكمنة للمتهمة، أسفر إحداها بمصر القديمة عن ضبط فتاة عربية الجنسية وتدعى "فريزة"، 25 عاما، ومقيمة بمصر الجديدة بالقاهرة، ولا تحمل جواز سفر.

وبتفتيش المتهمة عُثر على هاتف محمول يحتوي على بعض الصور العارية لها، وفيديوهات إباحية، والعديد من المراسلات والمحادثات والاتفاقات بينها وبين راغبي المتعة الحرام، وتم تحريز المضبوطات وإحالتها إلى النيابة التي أصدرت قرارها السابق.