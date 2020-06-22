السجن 5 سنوات لـ 4 متهمين في "خلية حلوان"

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم، والدكتور على عمارة، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن 5 سنوات في إعادة محاكمتهم في قضية "خلية حلوان"، كما عاقبت متهمًا خامسًا بالسجن 3 سنوات، وأمرت بمصادرة المضبوطات التى عثر عليها بحوزة المتهمين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، في 2016، بمعاقبة المتهمين بالسجن 10 سنوات لإدانتهم بتكوين خلية إرهابية، وتقدم دفاع المتهمين بطعن على الأحكام أمام محكمة النقض، وعقب قبول طعنهم قررت محكمة الاستئناف تحديد الدائرة 5 لنظر إعادة محاكمة المتهمين.