رئيس وزراء النمسا من اليونان: لن نسمح بالابتزاز التركي بورقة اللاجئين

رفض رئيس الوزراء النمساوي سيباستيان كورز، استخدام تركيا لورقة اللاجئين لابتزاز الدول الأوروبية، قائلا: "يجب ألا نسمح لتركيا بابتزازنا".

وتحدث رئيس الوزراء النمساوي، سيباستيان كورز، البالغ من العمر 33 عامًا، إلى صحيفة "كاثيمريني" اليونانية، التي تُقرأ على نطاق واسع في اليونان، وحملت كلماته تهديدات واضحة لتركيا، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

قال كورز: "يجب ألا نسمح لتركيا بابتزازنا، لا ينبغي السماح باستخدام اللاجئين في تركيا بتهديد الاتحاد الأوروبي، حاولوا ذلك مرارًا وتكرارًا. أرسلنا المساعدة إلى منطقة ميريج، في مارس الماضي؛ لحماية حدود اليونان وحدود الاتحاد الأوروبي. والسبب في ذلك هو أن تكون رسالة واضحة لتركيا".