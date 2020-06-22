الإسماعيلية.. استكمال خطة رصف وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية

قال المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، إن مديرية الطرق والنقل، تواصل تنفيذ أعمال الصرف ورفع الكفاءة للطرق والمحاور المرورية، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، وتأكيداته بشأن استكمال تنفيذ خطة المحافظة لرصف وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية وخلق محاور مرورية جديدة لتيسير حركة المركبات والقضاء على أي شكل من أشكال الاختناقات المرورية.

واشار "الشيمي" إلى أنه يجري حاليا تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع رضا، بداية من دوران رضا، وصولا إلى شارع العشرين، وإعادة رصف الشارع بعد توسعته وصيانة البلدورات على جانبي الطريق، بالإضافة إلى صيانة أعمدة الكهرباء وكشافات الإنارة، وذلك ليكون إضافة جديدة المحاور المرورية المتطورة بالمدينة.