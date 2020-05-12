 "طرق الإسماعيلية "تبدأ في تطوير حديقة الفروسية

أعلن المهندس أحمد الشيمي مديرعام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أنه تم اليوم الدفع ببلدوزر وسيارات نقل للبدء في تنفيذ أعمال تسوية أرض حديقة الفروسية البالغ مساحتها نحو 20 فدان أمام مبنى إذاعة وتليفزيون القناة بمنطقة الشيخ زايد، تمهيدا لتطوير ورفع كفاءة تلك المنطقة ووضع خطة تنفيذية لتحويلها إلى متنفس عام أبناء الإسماعيلية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

وأكد المهندس أحمد الشيمي على مواصلة العمل لرفع الرتش والقمامة من حديقة الفروسية وتطوير المنطقة لاستخدمها في تنفيذ مشروعات خدمية للمواطنين، وإنشاء مسطحات خضراء وخاصة أنها فى مكان مهم يخدم العديد من التوابع وتقع أمام مبنى الإذاعة والتليفيزيون بالمحافظة، وسوف يتم رفع كافة الإشغالات من المنطقة وتسليمها للمحافظة في أقرب وقت.

من ناحيته، أوضح اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، أنه أعطى توجيهات لتطوير حديقة الفروسية والاستفادة منها كمسطحات خضراء أو مشروعات مفيدة للمواطنين كمتنفس لهم، مؤكدا على مواصلة العمل في تطوير كافة المرافق والإستفادة من المناطق الحيوية داخل المحافظة.